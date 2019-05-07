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Севморпуть защитят «Дивноморьем» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Кузьмин
Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволит полностью контролировать Северный морской путь, пишут «Известия».
Газета сообщает, что в настоящее время Центр РЭБ получил системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха», которые в ближайшее время будут дополнены комплексами «Дивноморье».
Издание отмечает, что последние смогут «закрыть от радиолокационного обнаружения вероятным противником важные объекты в радиусе нескольких сотен километров», в частности, помешать работе самолетов-радаров, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и спутниковых систем радиолокации.
В апреле сообщалось, что Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств РЭБ «Мурманск-БН».
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Армия , Оружие , газета "Известия"
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