Лавров прокомментировал решение США направить корабли в Персидский залив

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец " Авраам Линкольн " и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

"Что касается эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там свое военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег — будь то на Ближнем Востоке, будь то в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы. Это все прискорбно. И позавчера, встречаясь с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии, я призвал его все-таки по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз, и строго руководствоваться международным правом", — сказал Лавров.

Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланса интересов. Это единственный путь, а навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивная и тупиковая позиция.