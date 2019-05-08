Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров прокомментировал решение США направить корабли в Персидский залив 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: © U.S. Navy / Seaman Zachary Pearson
Намерение США направить корабли в Персидский залив прискорбно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
"Что касается эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там свое военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег — будь то на Ближнем Востоке, будь то в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы. Это все прискорбно. И позавчера, встречаясь с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии, я призвал его все-таки по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз, и строго руководствоваться международным правом", — сказал Лавров.
Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланса интересов. Это единственный путь, а навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивная и тупиковая позиция.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии
Армия , Войска , Джон Болтон , Сергей Лавров , Авраам Линкольн , МИД , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове217
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки1
Не отвертится: Порошенко явится на допрос3
Путин оставил украинских президентов без поздравления49
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении3
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение