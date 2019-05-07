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Военный эксперт назвал цели разведки США у берегов Крыма 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По его данным, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия. В 13:00 мск аппарат находился у линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к полету вдоль Черноморского побережья России.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, каковы, по его мнению, цели этого разведполета.
"Действия американской стороны в Черном море, у побережья Крыма связаны с тем, чтобы, с одной стороны, создавать очаги напряженности и отвлекать наше внимание и потенциал в этом регионе. С другой стороны, они действительно проводят разведывательную деятельность — мы перебросили в Крым достаточно техники, средств связи, средств управления боем и так далее, и им интересно, какая оборонительная конфигурация там вырисовывается. Поэтому они и дальше будут продолжать этим заниматься", — считает Александр Жилин.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
Минобороны РФ призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
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Армия , Войска , Оружие , Александр Жилин , Министерство обороны , Пентагон , ИА Sputnik , Республика Крым , Сицилия , США
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