«Панцирь-М» и «Тор-М1» сбили 27 снарядов во время атаки боевиков на Хмеймим

Фото: Public domain

Зенитные комплексы "Панцирь-М" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов в ходе атаки боевиков на Хмеймим, ни один снаряд на территорию базы не упал, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии В понедельник боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии с применением систем залпового огня, заявил ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-М" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал. В то же время боевиками был обстрелян город Джебла, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и его окрестностях", — говорится в сообщении.