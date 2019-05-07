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Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское Минобороны, самолёт был перевезён в разобранном виде из музея авиации города Цельтвег в Загреб. Хорватия передала для австрийского музея другой истребитель МиГ-21.
25 октября 1991 года дезертировал на МиГ-21 из расположения югославской армии и приземлился на аэродроме Клагенфурт в Австрии. Через несколько дней он вступил в ряды хорватской армии. Перешин погиб в 1995 году, был сбит над рекой Савой ПЗРК боснийских сербов.
МиГ-21 Перешина оставался в музее военной авиации вооружённых сил Австрии в городе Цельтвег и Югославия долгое время добивалась его возвращения. В итоге австрийская сторона решила отдать самолёт Хорватии.
МиГ-21 выпускался с 1959 по 1985 годы, в марте 2019 года в Индии разбился один из этих истребителей.
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Армия , Войска , Оружие , Австрия , Загреб , Хорватия , Цельтвег
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