Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма , сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным портала, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия

В 13.00 мск аппарат находился у линии разграничения на Донбассе, после чего приступил к полету вдоль черноморского побережья России.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.