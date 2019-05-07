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Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По данным портала, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.
В 13.00 мск аппарат находился у линии разграничения на Донбассе, после чего приступил к полету вдоль черноморского побережья России.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
Российское Минобороны призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым , Сицилия , США
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