Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По данным портала, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.
В 13.00 мск аппарат находился у линии разграничения на Донбассе, после чего приступил к полету вдоль черноморского побережья России.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
Российское Минобороны призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.