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Российские военные в Сирии готовятся к параду Победы 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие российской группировки войск в Сирии готовятся к параду Победы на авиабазе Хмеймим, сообщили во вторник журналистам в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) Министерства обороны РФ.
"В парадном строю пройдут офицеры и солдаты, которые в настоящее время проходят службу на российских базах Хмеймим и Тартус, обеспечивающих мир и стабильность на сирийской земле", — говорится в сообщении ЦПВС.
Отмечается, что среди них представлен летный и технический состав ВКС России, военные моряки, военные советники, бойцы Сил специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон, а также военная полиция.
Как подчеркнули в ЦПВС, благодаря их мужеству и профессионализму в декабре 2017 года была завершена операция ВС РФ в Сирии, а 96% территории страны было освобождено от террористов. Успехи российской группировки войск, как напомнили в ЦПВС, позволили значительно сократить военное присутствие РФ в Сирии, которого в данный момент достаточно для выполнения военных задач.
"Сегодня авиационная группа Хмеймим и пункт материального обеспечения в порту Тартус занимаются плановой боевой подготовкой, несут боевое дежурство, обеспечивают повседневную деятельность гарнизонов", — рассказали в российском Центре по примирению сторон.
Также отмечается, что наряду с этим решаются отдельные боевые задачи по оказанию помощи сирийским войскам в уничтожении боевиков и "спящих ячеек" террористов.

База РФ в Сирии

По данным ЦПВС, на авиабазе Хмеймим в настоящее время функционирует современная военная и социальная инфраструктура. Это четыре модульных комплекса, три гостиницы, две бани, спортивный городок, клуб, торгово-бытовая зона со столовыми, магазинами и кафе. В Тартусе для размещения экипажей кораблей построен модульный городок, оборудованы спортивный зал, а также реконструирована столовая и оборудована хлебопекарня.
Для военнослужащих на постоянной основе проводятся культурные мероприятия с выездами концертных бригад, выступлениями известных российских актеров, общественных деятелей и знаменитых спортсменов. Также в День Победы 9 мая предусмотрена обширная культурно-досуговая и спортивная программа.
Ранее сообщалось, что в Сирии также идет полным ходом подготовка к акции "Бессмертный полк", ее планируется провести в шести городах страны: Дамаске, Латакии, Алеппо, Хомсе, Тартусе и Эс-Сувейде.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Сирия
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