Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу, к югу от ливийской столицы Триполи, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.
"Сбит военный самолет, принадлежащий ополчению, после его попытки ударить по нашим вооруженным силам", — говорится в заявлении в Facebook.
Согласно заявлению, самолет был сбит в районе эль-Хира к югу от столицы.
Пресс-служба также добавляет, что португальский пилот-наемник был задержан.
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.