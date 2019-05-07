Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу, к югу от ливийской столицы Триполи, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.

"Сбит военный самолет, принадлежащий ополчению, после его попытки ударить по нашим вооруженным силам", — говорится в заявлении в Facebook.

Согласно заявлению, самолет был сбит в районе эль-Хира к югу от столицы.

Пресс-служба также добавляет, что португальский пилот-наемник был задержан.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.