Экс-министр Украины посетовал на развитие ВПК РФ из-за разрыва с Киевом

Благодаря разрыву военного сотрудничества с Украиной Россия только выиграла и создала целый ряд отраслей производства в сфере ВПК, заявил бывший министр экономики Украины. России удалось заместить двигатели для вертолетов и судов. В Москве уже заявили, что вопрос зависимости от украинских комплектующих закрыт.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолётных двигателей», — заявил он в эфире канала NewsOne.

По его словам, России удалось провести «огромное импортозамещение».

Он добавил, что отказ Киева поставлять силовые установки для боевых кораблей должен был подкосить все строительство флота РФ, но лишь задержал сдачу новых кораблей на «год-другой», и Россия создала собственные судовые двигатели. При этом Москве пришлось потратить огромные усилия, чтобы добиться такого эффекта, подчеркнул Суслов.

«Они смогли это сделать, а мы не смогли», — констатировал бывший министр экономики Украины.

В сентябре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российский военно-промышленный комплекс полностью преодолел зависимость от украинских комплектующих для военной техники.

Борисов признал, что в 2014 году Россия действительно зависела от поставок производимых на Украине двигателей для вертолетов, турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. В тот момент практически на всех российских судах устанавливались двигатели, собранные в Николаеве на объединении «Зоря-Машпроект».

Российская оборонка оказалась под угрозой после того, как в 2014 году украинская сторона отказалась поставлять России судовые двигатели.

В апреле 2017 года в уникальном сборочно-испытательном комплексе НПО «Сатурн» начались испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. По существу, это стало началом российского газотурбинного двигателестроения.

Что касается вертолетных двигателей, крупнейшим предприятием, которое производило двигатели для всех российских вертолетов долгое время оставался запорожский завод «Мотор Сич». Однако за три года удалось заменить украинские двигатели ТВ3-117 на более мощные российские ВК-2500 производства ОДК.

В сентябре 2018 года на прошедшем в Геленджике «Гидроавиасалоне» президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев констатировал, что поставки в РФ с 2014 года рухнули в десять раз.

Украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой в мае 2015 года. Украина выполнила контракты, заключенные с российскими коллегами до 2015 года, но отказалась подписывать новые соглашения даже на продукцию двойного назначения.

Ухудшение отношений между Россией и Украиной сильно сказалось на авиаотрасли. Созданное после Великой Отечественной войны в Новосибирске бюро под руководством Олега Антонова переехало в Киев в 1952 году. В мае 2015 года с подачи экс-премьера Украины Арсения Яценюка военно-техническое сотрудничество «Антонова» с Россией были остановлены. Таким образом,

оказались заморожены проекты по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, а также работы по самолетам Ан-124 и Ан-140. Зимой 2016 года все компании, входившие в состав украинского «Антонова» , перешли под управление «Укроборонпрома»

К тому же власти Украины запретили поставлять в Россию для гражданских самолетов двигатели Д-436, которые выпускаются запорожским предприятием «Мотор Сич». Двигатели Д-436 устанавливались на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе ( ВАСО ) и на ТАНТК имени Г. М. Бериева соответственно. Однако еще в 2017 году сообщалось, что производство Ан-148 в Воронеже будет остановлено после достройки двух последних самолетов.

При этом, по словам местных политиков, Украина потеряла в 13 раз больше, чем РФ из-за падения объемов торговли между странами.