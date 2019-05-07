Китай не заинтересован в милитаризации Арктики, заявил эксперт

Милитаризация Арктики не входит в интересы Китая , соответствующие обвинения со стороны госсекретаря США Майка Помпео можно расценивать лишь как спекуляции и личные догадки, считает руководитель арктического исследовательского центра при Китайском университете океанологии Го Пэйцин.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Рованиеми в Финляндии в понедельник, заявил, что США обеспокоены действиями КНР в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. Он также выразил обеспокоенность планами России соединить Северный морской путь с китайским морским маршрутом в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Помпео добавил, что США выступают против "приарктического" статуса для КНР. Он напомнил, что у КНР статус наблюдателя в Арктическом совете, но этот статус, по его словам, обусловлен уважением к интересам арктических стран.

"На мой взгляд, это просто спекуляции госсекретаря Помпео, основанные на его личных догадках и предположениях, а не на фактах. Он считает, что Китай сейчас принимает активное участие в развитии арктического региона и постепенно это участие дойдет до того, что КНР направит в Арктику военные корабли и даже атомные подлодки, и это лишь его предположения. По моему мнению, Китай не направит в Арктику военные корабли и атомные подлодки, потому что поддержание мира и стабильности в Арктике соответствует долгосрочным интересам Китая, точно так же, как и интересам России", — заявил Го Пэйцин.

Он подчеркнул, что "у России достаточно сил и возможностей, чтобы обеспечить мир в Арктике и защитить собственные интересы в этом регионе".

Аналитик также прокомментировал возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона в арктическом регионе с целью сдерживания Китая.

"Помимо этого, Помпео рассчитывает путем развития сотрудничества России и США в этом регионе сдержать развитие Китая, препятствовать китайскому участию в арктических делах. И на мой взгляд, такой подход создает провокацию для российско-китайских отношений, если Россия позволит себя одурачить и попадется в американскую ловушку, в конечном итоге неудача и убытки постигнут именно РФ", — считает аналитик.

По его словам, "Россия нуждается в китайском участии для развития своей арктической зоны и Северного морского пути".

"И так называемое стремление к российско-американскому сотрудничеству для сдерживания Китая на мой взгляд совершенно не соответствует логике, и в будущем нанесет серьезный урон российским интересам", — отметил Го Пэйцин.

Он добавил, что в настоящий момент в США есть лица, которые "очень надеются вступить в своеобразный союз с Россией против Китая, а арктический вопрос может стать идеальной сферой сотрудничества России и США".

"Но мне это кажется еще более абсурдным, потому что стратегическое взаимодействие и доверие России и Китая крайне крепки, и сотрудничество Пекина и Москвы остается важным стратегическим активом двух стран", — добавил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что "Китай принимает активное участие в делах Арктики и не может нести угрозу для других стран, включая США", поскольку "мирное развитие и взаимовыигрышное сотрудничество остаются оптимальной политикой Китая в Арктике".