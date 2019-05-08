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Нетаньяху пообещал, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие 

ТАСС + ещё 95 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил иранские власти, что его страна не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.
Заявление было сделано премьер-министром Израиля на фоне частичного приостановления Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором объявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. "Мы не позволим Ирану получать ядерное вооружение, — приводит агентство слова Нетаньяху во время выступления того на мероприятии, посвященному Дню памяти павших в войнах и погибших в терактах. — Мы продолжим сражаться с теми, кто может убить нас".
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.
В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , США , Хасан Роухани , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Reuters , Иран , Тегеран
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