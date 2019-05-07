Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У новейших российских подлодок нашли критический недостаток 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Олег Кулешов / Минобороны России / Wikimedia
У российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном. Об этом пишет автор «Военного обозрения» Максим Климов, проанализировавший интервью «Известиям» главного конструктора противолодочного комплекса «Пакет-Э/НК» Константина Дробота.
Климов обосновал свой вывод на примере атомной подлодки К-560 «Северодвинск», головного корабля проекта 885 «Ясень». Он напомнил, что субмарина была принята в состав Северного флота ВМФ России в 2014 году, но все еще не имеет систем противоторпедной защиты, что, по мнению автора, подтверждается словами Дробота о том, что задача по созданию для подлодок аналогичного «Пакету-Э/НК» комплекса может быть решена в будущем.
«При этом у наших подлодок фактически отсутствует эффективная пассивная противоторпедная защита», — заметил Климов, пояснив, что имеет в виду средства гидроакустического противодействия, эффективные именно против современных торпед.
«Элементарной защиты» от торпед не имеют как корабли проекта «Ясень», так и атомоходы проекта 955 «Борей», указал автор. «Всю их "картонность" принявшие военные и сдавшая промышленность прекрасно сознавали. При этом не вызывает никаких сомнений то, что, если бы реальная обстановка была доведена до верховного главнокомандующего (согласно Конституции России, эту должность занимает президент — прим. „Ленты.ру“), вопрос был бы решен за год, максимум два», — подытожил Климов.
Подлодки проектов «Ясень» и «Борей» относятся к субмаринам последнего, четвертого поколения, следующее находится в разработке. В России на данный момент в строю только одна подводная лодка проекта 885 — «Северодвинск», и три атомохода проекта 955 — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Бореи» являются частью морского компонента ядерной триады России.
Последние новости
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100 В США раскрыли «реальные» траты России на оборону
Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Александр Невский , Максим Климов , газета "Известия" , Lenta.ru , Военное обозрение , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пособник Гитлера? Сталина обвинили в блокаде Ленинграда8
Названа основная версия трагедии в Шереметьево611
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-1001048
Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах16
Директор отреагировал на данные о смерти Моисеева26
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах
В мире Украина
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
9 мая на фасаде Музея Победы покажут фильмы о войне
Новости Москвы
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение