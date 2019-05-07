Крупнейший в мире вертолет Ми-26 открыл воздушную часть репетиции парада Победы в Москве

В этом году над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета в ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Воздушную часть генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве открыл тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех десантно-транспортных вертолетов Ми-8.

В этом году в параде Победы примут участие 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил России. Их количество символизирует 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.