Самолеты с репетиции парада Победы проводили в последний путь Новожилова

Похороны Новожилова прошли на военном мемориальном кладбище в Мытищах , в небе над местом прошли транспортные Ил-76, передает ТАСС. Отмечается, что самолеты прилетели с репетиции парада Победы над Красной Площадью. Пилоты провели маршрут таким образом, чтобы почтить память авиаконструктора.

Новожилова похоронили с воинскими почестями, караул Министерства обороны сделал несколько залпов из стрелкового оружия.

«Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать. Опираясь на его наследие, надо выполнять поставленные задачи», — сказал в прощальной речи Слюсарь.

Борисов отметил, что Новожилов — легендарный конструктор.

«При его участии были созданы лучшие машины военно-транспортной авиации и Вооруженных сил», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов ушел из жизни 28 апреля в возрасте 93 лет.