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Самолеты с репетиции парада Победы проводили в последний путь Новожилова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Похороны Новожилова прошли на военном мемориальном кладбище в Мытищах, в небе над местом прошли транспортные Ил-76, передает ТАСС. Отмечается, что самолеты прилетели с репетиции парада Победы над Красной Площадью. Пилоты провели маршрут таким образом, чтобы почтить память авиаконструктора.
Новожилова похоронили с воинскими почестями, караул Министерства обороны сделал несколько залпов из стрелкового оружия.
На прощание пришло множество работавших с ним и знающих Новожилова лично людей, в их числе бывший руководитель «Ила» Алексей Рогозин, вице-премьер Юрий Борисов, глава ОАК Юрий Слюсарь, глава Росавиации Александр Нерадько, ректор МАИ Михаил Погосян и т.д.
«Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать. Опираясь на его наследие, надо выполнять поставленные задачи», — сказал в прощальной речи Слюсарь.
Борисов отметил, что Новожилов — легендарный конструктор.
«При его участии были созданы лучшие машины военно-транспортной авиации и Вооруженных сил», — подчеркнул вице-премьер.
Напомним, советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов ушел из жизни 28 апреля в возрасте 93 лет.
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Армия , Войска , Оружие , Юрий Борисов , Генрих Новожилов , Юрий Слюсарь , Александр Нерадько , Михаил Погосян , Министерство обороны , Росавиация , ОАК , МАИ , ИТАР-ТАСС , Мытищи
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