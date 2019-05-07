Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus

Шойгу на кабриолете Aurus впервые сняли на видео

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые выехал на генеральную репетицию парада Победы на Красной площади на новейшем российском кабриолете Aurus. Прямую трансляцию мероприятия во вторник, 7 мая, ведет Ruptly на YouTube.

На кадрах видно, как министр приветствует военнослужащих, стоя в движущемся вдоль строя автомобиле.

Также на записи запечатлен момент репетиции парада с оркестром, который начинает исполнение композиции «Священная война».

Как отмечает РИА Новости, в главном смотре примут участие пешие колонны, техника и авиация.

«В параде на Красной площади участвуют в этом году немногим более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета», — рассказали в Минобороны, подчеркнув, что кабриолеты Aurus принимают участие в подобном мероприятии впервые.