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Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров — министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
"Встречаются случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении", — сказал Шойгу в ходе коллегии, подчеркнув, что такие случаи категорически недопустимы.
Он отметил, что дети вступают в ряды движения, чтобы изучать историю, географию, участвовать в экспедициях и соревнованиях, а вместо этого получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски.
Шойгу подчеркнул, что в работе с молодежью нет места "палочной системе учета". Чтобы не допустить это в будущем, министр поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам молодежного движения незамедлительно реагировать на малейшие проявления формализма в работе "Юнармии".
Также министр рассказал о выявленном случае принудительного включения в ряды "юнармейцев" детей офицеров.
"Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения — принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке", — сказал Шойгу.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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