Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно

Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров — министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.

"Встречаются случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении", — сказал Шойгу в ходе коллегии, подчеркнув, что такие случаи категорически недопустимы.

Он отметил, что дети вступают в ряды движения, чтобы изучать историю, географию, участвовать в экспедициях и соревнованиях, а вместо этого получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски.

Шойгу подчеркнул, что в работе с молодежью нет места "палочной системе учета". Чтобы не допустить это в будущем, министр поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам молодежного движения незамедлительно реагировать на малейшие проявления формализма в работе "Юнармии".

Также министр рассказал о выявленном случае принудительного включения в ряды "юнармейцев" детей офицеров.