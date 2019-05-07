Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США

New Lockheed concept shows Navy F-35C externally armed with hypersonic cruise missiles:https://t.co/a4wkPKhlwy— The War Zone (@thewarzonewire) 7 мая 2019 г. Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила концепцию гиперзвуковой ракеты (Hypesonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), предназначенной для палубного истребителя F-35C. Новое оружие должно быть готово до конца года.

Согласно представленной графической модели самолет-невидимка получит две ракеты, по одной под каждым крылом, сообщает The Drive. Контракт на разработку HAWC на сумму порядка 928 миллионов долларов был заключен Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ) в апреле прошлого года.

Как следует из названия, ракета будет иметь скорость свыше 5 Махов, а в качестве окислителя в двигателе будет использоваться атмосферный кислород. В DARPA пояснили, что для разгона HAWC будет использовать ракетный ускоритель, после чего к работе подключится высокоскоростной двигатель, обеспечивающий скорость до 10 Махов.

Подобно другому гиперзвуковому оружию, HAWC может маневрировать в полете. Разработчики поясняют, что эта ракета — прототип для будущего более совершенного гиперзвукового оружия с воздушным запуском. Согласно финансовым планам DARPA, оно должно быть разработано в 2020 году.

Предположительно, HAWC может быть использован не только F-35C, но и другими истребителями ВМФ — например, F/A-18E/F Super Hornet. Варианты ракеты в перспективе могут подойти Boeing P-8 Poseidon, B-1 Lancer и т.д.

Первый полет HAWC должен произойти после 1 октября этого года. В течение года после этой даты запланировано несколько летных испытаний.