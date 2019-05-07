Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 9 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — один, Идлиб — один, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Хама — шесть, Алеппо — пять, Идлиб — три, Латакия — два", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, где было выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2,165 тонны.
Последние новости
Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево Мурманчанка, не полетевшая сгоревшим SSJ, рассказала о предчувствии
Армия , Войска , Конфликты , Министерство обороны , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру158
Названа основная версия трагедии в Шереметьево598
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-1001030
Директор отреагировал на данные о смерти Моисеева18
«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ10
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
9 мая на фасаде Музея Победы покажут фильмы о войне
Новости Москвы
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение