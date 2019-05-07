Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — один, Идлиб — один, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Хама — шесть, Алеппо — пять, Идлиб — три, Латакия — два", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, где было выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2,165 тонны.