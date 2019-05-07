Первый серийный Су-57 передадут военным до ноября

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передадут ВКС России до ноября 2019 года. Контракт на строительство двух самолетов был подписан на форуме "Армия-2018".

— Первая поставка запланирована до ноября, — пишет "Интерфакс" со ссылкой информированный источник.

В феврале директор авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш рассказал, что предприятие уже занимается сборкой серийных истребителей — военным планируется передать по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В ближайшей перспективе для ВКС России должны быть построены 15 Су-57.

Установочная партия истребителей выпускается в серийном облике, но с двигателями "первого этапа" АЛ-41Ф-1 — они запущены в массовое производство, эти же агрегаты устанавливают на истребители Су-35.

— Двигатель обеспечивает сверхманевренность, тяговооруженность и малую заметность, — рассказали в ОКБ имени Люльки, разработавшем силовую установку.

Двигатель "второго этапа" добавит к указанным качествам способность достигать сверхзвуковой скорости без использования форсажа, причем эта скорость будет крейсерской. Первый тестовый полет двигателя состоялся в конце 2017 года, испытания продлятся пять лет. Ожидается, что с 2023 года Су-57 пойдут в войска уже с новыми моторами.