Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца

«В сроки не уложатся, НИОКРы будут долго писать — опыт есть», — сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Хмельнов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что с 2023 года начнутся работы по созданию первого российского атомного авианосца. Но адмирал указал на то, что может простимулировать разработчиков.

«Что касается сроков — пока в судостроении у руля стоят коммерсанты, мы видим одни обещания», — отмечает бывший командующий Тихоокеанским флотом, экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Игорь Хмельнов.

Ранее стало известно, что в 2023 году должны начаться НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию первого российского атомного авианосца. «Корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн», сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Работы включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года. Оценочная стоимость НИОКР и сроки строительства пока не называются.

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уточнили, что пока «конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали», но в тоже время заверили, что разработка предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу не прекращалась. Ранее в ВМФ России заявляли, что российский флот намерен получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

«Но — и об этом надо помнить — в 2017 году (когда, к слову, начались морские парады на Неве) был издан указ президента, который утвердил основы политики России в области военно-морской деятельности — в том числе в дальней морской зоне, — подчеркивает адмирал Хмельнов. — Указ действует до 2030 года. Так что будет жесткий контроль, спрос, так как это умеет делать президент. Но не следует на него одного перекладывать — нужно, чтобы все заинтересованные люди, в том числе адмиралы, принимали участие, а не отмахивались».

Таким образом, «все будет выполнимо по срокам, плюс-минус год-два», — полагает Хмельнов.

«Какими силами строить, где строить, где и чем снаряжать — всё есть», — подчеркнул адмирал.

Хмельнов вновь напомнил об указе президента о военно-морской деятельности России. «В дальнюю морскую зону мы должны будем пойти на кораблях первого, в крайнем случае — второго ранга», — подчеркивает собеседник.

К кораблям первого ранга, в том числе, относятся: тяжелые авианесущие крейсера (авианосцы), тяжелые атомные ракетные крейсеры, подводные атомные крейсеры (в том числе стратегического назначения), большие атомные подлодки.

«Я, можно сказать ярый «океанист» — много провел в молодости в походах Атлантике, Тихом океане, и особенно в нашем любимом Средиземном море. Туда маленький катерочек не пошлешь — ни УДК (универсальный десантный корабль), ни фрегатик — туда нужны большие океанские корабли, такие, какими обладают американцы. У нас с авианосцами очень тяжело. Хотя авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», царствие ему небесное, многое сделал для поддержания обороноспособности», — отмечает Хмельнов.

Напомним, что «Адмирал Горшков» был выведен из состава флота в 2004 году и продан Индии.

Отметим, что на вооружение ВМС США первый атомный авианосец поступил еще в 1961 году — это был корабль «Энтерпрайз», находившийся в составе флота до 2012 года. К тому же типу относятся авианосец «Нимиц» 1975 года и корабли того же класса водоизмещением до 106 тонн (на фото — один из таких кораблей). Сейчас в составе флота, в строю и в ремонте — 11 авианосцев класса «Нимиц».

Франция располагает одним авианосцем с ядерной силовой установкой — «Шарль де Голль».

Неядерные авианесущие корабли стоят на вооружении Китая, Индии, Италии и Таиланда, в стадии постройки два британских авианосца.

Сейчас в составе ВМФ России имеется один авианесущий корабль — крейсер «Адмирал Кузнецов» с неатомной энергетической установкой. Корабль находится на ремонте и вернется в строй в 2021 году. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно улучшить единственный российский авианосец.