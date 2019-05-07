Видео: «Терминатор» помог заснять ночную репетицию парада Победы

Ночную репетицию парада Победы в Москве сняли с боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". С помощью видео, которое опубликовал "Уралвагонзавод" , можно приобщиться к мероприятию от лица механиков-водителей БМПТ.

От площадки в Нижних Мневниках, где находится техника, до Тверской улицы машины едут со скоростью 35-45 км/час меньше чем за 60 минут. После прибытия они выстраивается на Тверской улице в том порядке, в котором поедут 9 мая по Красной площади. Проезд в парадном расчете длится меньше минуты.

— Зрелищность и слаженность действий техники достигается многодневной работой и постоянными репетициями. К параду готовятся на протяжении нескольких месяцев и военные, и представители корпорации. Специалистами УВЗ проводится большая работа по технической поддержке машин, — рассказали ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода".