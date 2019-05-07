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Украинские санкции укрепили российскую армию 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Антироссийские санкции Киева помогли России развить и укрепить оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Дикий Карасев» на телеканале NewsOne. Запись эфира доступна на YouTube.
По словам бывшего чиновника, благодаря отказу Киева поставлять комплектующие, Россия наладила собственное производство в нескольких важных отраслях. В частности, это вертолетостроение и кораблестроение.
Суслов указал, что решение Украины прекратить поставки силовых установок для кораблей ВМС, которое «должно было подкосить все строительство флота», привело к тому, что российские предприятия разработали и запустили в производство собственные комплектующие. Строительство же боевых кораблей не прекратилось, а только задержалось на пару лет.
Аналогичная ситуация произошла и после прекращения поставок вертолетных двигателей с Украины, заметил бывший министр.
«Они [в России] потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать (речь идет об экономических потерях от разрыва сотрудничества в сфере ОПК — прим. «Ленты.ру»). И они смогли это сделать, а мы не смогли», — подчеркнул Суслов.
Украина прекратила сотрудничество с Россией в сфере ОПК в 2014 году. Запрет на поставки коснулся также комплектующих двойного назначения, которые использовались как в военной, так и в гражданской продукции, например, двигателей.
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Армия , Войска , Оружие , Украина , Lenta.ru
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