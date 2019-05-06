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Около 5,5 тыс. военнослужащих задействованы в крупнейших маневрах ВС Канады 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Примерно 5,5 тыс. военнослужащих задействованы в учениях Maple Resolve-19, которые являются крупнейшими ежегодными маневрами Вооруженных сил (ВС) Канады. Об этом в понедельник сообщили в канадском министерстве национальной обороны.
Учения будут проходить в районе военной базы Уэйнрайт (провинция Альберта) с 6 по 25 мая. В ведомстве добавили, что в них также примут участие более 900 военнослужащих из США, около 150 военных из Великобритании и 40 солдат и офицеров армии Франции.
"Maple Resolve-19 — это главные военные учения года для ВС Канады, — говорится в заявлении Минобороны. — В ходе них примерно 5,5 тыс. военнослужащих покажут свою способность взаимодействовать с военными стран — союзников, а также отработают свои навыки в обстановке, максимально приближенной к боевой".
В прошлом году в этих маневрах приняли участие около 6 тыс. солдат и офицеров армий Канады, Австралии, Великобритании, США и Франции.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Канада
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