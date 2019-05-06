Боевики дважды обстреляли российскую базу в Сирии

Боевики произвели два обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии из реактичных систем залпового огня. Орудия располагались в районе населённого пункта Завия в Идлибской зоне деэскалации.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, было выпущено 36 реактивных снарядов. При этом управление огнём боевики вели при помощи беспилотника.

Обстрелы были отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на базе нет. Все точки запуска подавлены авиацией ВСК РФ и артиллерией правительственных войск САР, передаёт ТАСС.