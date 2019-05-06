Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики дважды обстреляли российскую базу в Сирии 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевики произвели два обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии из реактичных систем залпового огня. Орудия располагались в районе населённого пункта Завия в Идлибской зоне деэскалации.
По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, было выпущено 36 реактивных снарядов. При этом управление огнём боевики вели при помощи беспилотника.
Обстрелы были отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на базе нет. Все точки запуска подавлены авиацией ВСК РФ и артиллерией правительственных войск САР, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны России не подтвердило информацию о «возвращении» Су-57 в Сирию. Появившиеся в сервисе Google Maps фотографии были сделаны ещё в 2018 году, заявили в ведомстве.
News.ru: последние новости
Помпео: США беспокоят российские претензии на Арктику Порошенко назвал число погибших солдат на Донбассе Фрегат Черноморского флота прибыл в Севастополь
Армия , Войска , Министерство обороны , Google , ИТАР-ТАСС , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий ответ. Лавров поставил на место журналистов из США11
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево51
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100143
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?42
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ9
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение