Турецких военных обучат эксплуатации С-400 в России

В конце мая около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в одном из военных центров России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщил военно-дипломатический источник.

«Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию», — сказал источник ТАСС, отметив, что продолжительность обучения составит примерно пять месяцев.

При этом военные из Турции будут осваивать С-400 одновременно со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали обучение в том же центре в середине марта.

«Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», — добавил он.

Рособоронэкспорте не стали комментировать эту информацию.