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Сирийская армия приготовилась к штурму стратегически важного города 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сирийская арабская армия (САА) приготовилась штурмовать стратегически важный город Кабани на северо-востоке провинции Латакия, передает Al-Masdar News со ссылкой на источник в войсках.
Сообщается, что перед началом наступления части САА начали артиллерийский обстрел позиций повстанцев из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»), которая в данный момент занимает город. Издание также сообщает, что в атаке участвуют Воздушно-космические силы России.
В том случае, если САА удастся получить контроль над Кабани, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб.
Ранее 6 мая стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям джихадистов в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Идлиб перед наступлением правительственных войск в Хаме.
Как сообщалось ранее, в апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков ХТШ.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра
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