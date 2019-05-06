Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высоко оценил учения НАТО «Весенний шторм», основной этап которых начался в понедельник, 6 мая. Мероприятие проходит на приграничных с Россией территориях. По мнению эстонского премьера, успешность этого мероприятия доказывает способность государства и его союзников по НАТО проводить масштабные операции.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высоко оценил учения НАТО «Весенний шторм» после их посещения.

«Проходящие раз в год полномасштабные учения «Весенний шторм» дают возможность для практики различным родам войск. Их успех демонстрирует нашу готовность проводить масштабные операции», — написал глава эстонского правительства в своем фейсбуке.

Эти маневры проходят в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, причем последний непосредственно граничит с Россией, напомнил он.

Кроме того, Ратас поблагодарил всех участников «Весеннего шторма» и тех, кто помогает в организации их проведения.

Крупнейшие в Эстонии международные учения под эгидой НАТО «Весенний шторм» начались неделю назад, 29 апреля. За прошедшее с момента их старта время на тренировки военных уже пожаловались местные жители и отнюдь не безосновательно. В минувшее воскресенье эстонский учебный реактивный самолет L-39 пролетел над жилым домом в Пярнуском уезде в районе Пайкузе на высоте примерно 20 м. В Силах обороны Эстонии этот инцидент подтвердили и принесли за него свои извинения. Там объяснили, что при выполнении задания на учениях пилот неправильно выбрал высоту.

«Военно-воздушные силы начали расследование по факту нарушения требований к безопасности полетов и приносят извинения за инцидент», — сообщила представитель военного ведомства Эстонии Сигрид Паула Пукк.

В понедельник, 6 мая, начался основной этап «Весеннего шторма». Участие в этих маневрах принимают более 10 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии. В ведомстве пояснили, что основная задача трехнедельных маневров, которые завершатся 17 мая, — повышение готовности к выполнению тактических задач, отработка синхронизации планирования боевых действий и сотрудничества в управлении.

К учениям привлечены военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

От Эстонии в маневрах участвуют подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, а также народного ополчения (кайтселийт). Вместе с ними отрабатывать поставленные в ходе маневров задачи будут военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона Североатлантического альянса и стран-союзников и партнеров, которые прибудут в республику для работы на учениях.

В маневрах используются сотни единиц техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самолеты и вертолеты эстонских ВВС и союзников по НАТО. В небе над республикой отрабатывают поставленные задачи истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также американский Pave Hawk. Учения также проходят и на воде: для этого используются боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

Основная территория учений — пограничный с Россией Ида-Вируский уезд. Самый интенсивный этап маневров запланирован на 7-10 мая.

По сценарию «Весеннего шторма», учебные бои проводятся в городской среде, а в качестве «полигонов» используются восемь населенных пунктов, указали в сообщении управы поселка Нарва-Йыэсуу. В ходе тренировок военнослужащие используют холостые патроны и дымовые гранаты.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем признал, что за время учений не удастся избежать небольших повреждений дорог, лесов и полей, но весь ущерб ляжет на плечи самого ведомства.

«Силы обороны либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт. О повреждениях следует сообщать мне. Если мы замечаем повреждения, то отмечаем их и всегда связываемся с владельцем», — сказал генерал порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Он выразил благодарность своим согражданам за то, что они позволили провести учения на своих территориях.

Херем также не исключил проезда боевых машин через заграждения во время учений. Он объяснил, что это вполне возможно, поскольку на определенных участках дороги свернуть нельзя. Кроме того, по его словам, не всегда ясно, где заканчивается один отрезок дороги и начинается другой. О предстоящих учениях Силы обороны Эстонии оповещали население через СМИ и социальные сети, а также при помощи объявлений.