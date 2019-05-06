Турция выступила против попыток разжечь споры вокруг покупки С-400

Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы, конечно же, предпримем шаги, необходимые для защиты национальных интересов, сохраняя при этом нашу сильную позицию в НАТО. Отношения, которые Турция развила с разными странами, не являются альтернативой друг другу, а дополнением. Я не считаю приемлемыми попытки разжечь споры вокруг покупки С-400", — сказал Эрдоган, выступая на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО с участием генсека альянса Йенса Столтенберга, который прибыл в Анкару с визитом.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.