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Турция выступила против попыток разжечь споры вокруг покупки С-400 

РИА Новости + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы, конечно же, предпримем шаги, необходимые для защиты национальных интересов, сохраняя при этом нашу сильную позицию в НАТО. Отношения, которые Турция развила с разными странами, не являются альтернативой друг другу, а дополнением. Я не считаю приемлемыми попытки разжечь споры вокруг покупки С-400", — сказал Эрдоган, выступая на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО с участием генсека альянса Йенса Столтенберга, который прибыл в Анкару с визитом.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Армия , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , Анкара , Турция
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