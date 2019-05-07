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В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге во вторник состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного 74-й годовщине Великой Победы. Войсками Западного военного округа руководил командующий Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.
Как отметили в пресс-службе ЗВО, по Дворцовой площади прошли 4,5 тысячи офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев. Кроме того, были задействованы парадные расчеты кадетского корпуса Следственного комитета РФ, Государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Когда прошли военнослужащие, на Дворцовую площадь выдвинулась техника. Колонну возглавил легендарный танк Т-34. Следом за ним следовали новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо". Всего в параде 9 Мая будут участвовать 116 единиц военной техники.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Александр Журавлев , СКР , Санкт-Петербург
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