В США испугались требований России по Арктике

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен поведением России в Арктике, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что США опасаются "российских притязаний на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем".

"На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешения на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их требования", — добавил Помпео.

Он также заявил, что США хотят сотрудничества с Россией в Арктике, так как в прошлом оно было плодотворным.

Ранее американские СМИ сообщили, что Арктика на сегодняшний день является зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, но американская сторона совершенно не готова защищать там свои интересы.