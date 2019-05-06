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Помпео заявил, что США обеспокоены действиями Китая в Арктике 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AFP 2019 / John Thys
США обеспокоены действиями КНР в Арктике, включая возможную милитаризацию региона, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Рованиеми в Финляндии.
Он напомнил, что Россия объявила о планах соединить Северный морской путь с китайским морским маршрутом в рамках инициативы "Один пояс-один путь".
"Китай уже развивает морские пути в океане в Арктике. Это часть знакомой тенденции. Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности", — сказал Помпео.
"Пентагон предупредил на прошлой неделе, что Китай может использовать свое исследовательское гражданское присутствие в Арктике для укрепления своего военного присутствия, включая развертывание в регионе подводных лодок для потенциального сдерживания ядерных атак. Нам нужно внимательно изучить эти действия", — добавил Помпео.
При этом, по его словам, США будут "учитывать тенденции к агрессивному поведению Китая" в других регионах.
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Армия , США , Пентагон , Китай , Финляндия
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