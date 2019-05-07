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В армии США показали новую униформу 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: U.S. Army
Она полностью повторяет парадную форму одежды, которую носили офицеры американской армии во время Второй Мировой войны.
Армия США представила новую униформу, повторяющую дизайн формы американских офицеров времен Второй Мировой войны.
© U. S. Army
Как сообщили газете «The New York Times» в Пентагоне, копирование зеленого полевого пальто и брюк цвета хаки является данью памяти лучшему времени в истории армии США.
«Мы спросили, когда самое выдающееся время, когда служба армии в нашей стране получила всеобщее признание, и ответ пришел очень быстро», — сказал сержант-майор армии США Дэниел А. Дейли.
Сообщается, что в новую униформу военнослужащие будут официально «переодеты» в 2020 году.
Многие надеются, что эта форма сделает солдат более узнаваемым, поскольку их синяя форма часто сочетается с другими государственными служащими, такими как полицейские.
Американские социологи отмечают, что в общественном сознании граждан Вторая Мировая рассматривается, как самая справедливая война, которую вели США.
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Армия , США
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