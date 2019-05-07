Она полностью повторяет парадную форму одежды, которую носили офицеры американской армии во время Второй Мировой войны.
Армия США представила новую униформу, повторяющую дизайн формы американских офицеров времен Второй Мировой войны.
© U. S. Army
Как сообщили газете «The New York Times» в Пентагоне, копирование зеленого полевого пальто и брюк цвета хаки является данью памяти лучшему времени в истории армии США.
«Мы спросили, когда самое выдающееся время, когда служба армии в нашей стране получила всеобщее признание, и ответ пришел очень быстро», — сказал сержант-майор армии США Дэниел А. Дейли.
Сообщается, что в новую униформу военнослужащие будут официально «переодеты» в 2020 году.
Многие надеются, что эта форма сделает солдат более узнаваемым, поскольку их синяя форма часто сочетается с другими государственными служащими, такими как полицейские.
Американские социологи отмечают, что в общественном сознании граждан Вторая Мировая рассматривается, как самая справедливая война, которую вели США.