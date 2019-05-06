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Порошенко назвал число военных, погибших в Донбассе 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе за все время агрессии погибли 2973 украинских воина из разных силовых ведомств. Об этом политик заявил во время своего выступления по случаю дня пехоты.
«Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воинов», — сказал Порошенко.
Также президент добавил, что украинские военнослужащие героически выполняют боевые задачи, удерживая определенные рубежи, пишет агентство «УНИАН».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, сегодня жители ЛНР начали подавать документы для получения российского гражданства. Сегодня работает только один миграционный центр, а с завтрашнего дня к работе подключатся еще и территориальные.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , УНИАН , ФедералПресс
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