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В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Reuters
В Госдуме прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о направлении к берегам Ирана авианосной группы.
Ранее Болтон объяснил, что Вашингтон тем самым посылает сигнал иранскому режиму о том, что любое ущемление интересов или их союзников будет "встречено с безжалостной силой".
Такие заявления говорят о продолжении Вашингтоном жесткого конфронтационного курса и свидетельствуют о подготовке к силовому сценарию в регионе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Советник Трампа по нацбезопасности снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит, — добавил парламентарий.
Так как ситуация по иранскому вектору остается тревожной, "нельзя бездействовать, необходимо "бить в набат", формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях”, призвал Слуцкий. В качестве примера он привел БРИКС, большинство стран которой не устраивают США в качестве единственного полюса силы на планете.
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Комментарии
Армия , Войска , Джон Болтон , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , БРИКС , Иран , США
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