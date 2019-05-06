В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана

Ранее Болтон объяснил, что Вашингтон тем самым посылает сигнал иранскому режиму о том, что любое ущемление интересов или их союзников будет "встречено с безжалостной силой".

Леонид Слуцкий. Такие заявления говорят о продолжении Вашингтоном жесткого конфронтационного курса и свидетельствуют о подготовке к силовому сценарию в регионе, считает глава комитета Госдумы по международным делам

— Советник Трампа по нацбезопасности снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит, — добавил парламентарий.