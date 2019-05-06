Новейший бронированный разведчик РХМ-9 впервые примет участие в параде

Разведывательная химическая машина нового поколения РХМ-9 проедет в колонне военной техники во время праздничного парада в городе-герое Туле.

Кроме образцов, уже находящихся на вооружении, будут продемонстрированы изделия, выпускаемые на оборонных предприятиях региона. РХМ-9 выпущен на местном предприятии, специализирующемся на подвижных средствах радиационной, химической и биологической разведки.

На нем были созданы РХМ-2С на базе гусеничного транспортера ГТ-МУ и широко известные РХМ-4 на шасси БТР-80. "Восьмидесятка" также стала основой и для современной РХМ-6, хорошо зарекомендовавшей себя в Сирии.

Для воздушно-десантных войск разработаны РХМ-5 и ее модернизированная версия РХМ-5М, в настоящее время принятая на снабжение частей ВДВ.

Бронированный внедорожник "Тигр-М" послужил платформой для РХМ-8, которая, как рассказал заместитель генерального директора по науке ПАО "Завод Тула" Виталий Веселов , также будет задействована в параде.

Что же касается спроектированного на базе трехосного бронеавтомобиля повышенной защищенности КамАЗ-63969 "Тайфун" РХМ-9, то он, по словам Веселова, является совершенно новым образцом и в настоящее время проходит испытания.

РХМ-8 и РХМ-9 впервые демонстрировались лишь в рамках закрытого статического показа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". 9 мая эти новинки отечественного ВПК смогут свободно увидеть жители и гости Тулы.