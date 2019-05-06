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Возвращающийся в базу БПК «Североморск» на днях пройдет у берегов Британии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большой десантный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", возвращающийся в базу после 10-месячного похода, в ближайшее время пройдет проливы Ла-Манш и Па-де-Кале. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.
По данным пресс-службы, сейчас он завершает проход Бискайского залива. Во вторник корабль должен встретиться в океане с морским танкером "Вязьма".
"Затем БПК "Североморск" с танкером приступят к проходу проливной зоны между британскими островами и континентальной Европой", — сказали на флоте.
Ранее ВМС Великобритании неоднократно отправляли сторожевые корабли, а также вертолеты для сопровождения российских боевых кораблей, проходивших Ла-Манш и Па-де-Кале.
Дальний поход "Североморск" продолжается с 5 июля прошлого года. Ожидается, что он прибудет в главную базу Северного флота — Североморск — в конце следующей недели.
В пресс-службе уточнили, что в общей сложности "Североморск" прошел за это время 40 тыс. морских миль. Корабль выполнял задачи в Индийском и Атлантическом океанах, а также принимал участие в учениях постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Он побывал в целом ряде портов, нес антипиратскую вахту.
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Армия , Войска
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