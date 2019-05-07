Началась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади после боя курантов в 10:00 мск, передает корр. ТАСС с места событий.

В ней примут участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета. Она максимально близко повторит мероприятие, которое пройдет 9 мая. После выноса на Красную площадь Знамени Победы и государственного флага командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложит министру обороны РФ Сергею Шойгу о готовности войск московского гарнизона к параду Победы. Затем они вместе объедут парадные "коробки" на кабриолетах Aurus, и глава военного ведомства направится к центральной трибуне для доклада.

Парад пеших расчетов

Механизированная колонна

Возглавит колонну военной техники легендарный танк Т-34-85. После него по брусчатке проедут бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Кроме того, артиллерия будет представлена колоннами самоходных пусковых установок ракетного комплекса "Искандер-М", РСЗО "Смерч", и 152 мм самоходных гаубиц "Мста-С". За ними проследуют зенитчики на самоходных огневых установках зенитного ракетного комплекса "Бук-М2", боевых машин ЗРК "Тор-М2", зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С", пусковых установках ЗРК С-400.

Росгвардию в 2019 году представят автомобили спецназначения "Тигр-М СпН", защищенные автомобили "Тайфун-У" и "Тайфун-К", бронированные корпусные автомобили "Патруль", бронированные "Уралы". Также РВСН продемонстрируют автономные пусковые установки комплекса "Ярс". Замкнут прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Авиация

Первым в небе над Красной площадью пролетит самый большой транспортный вертолет Ми-26 в группе с транспортными винтокрылыми машинами Ми-8. Следом за ними пройдут ударные вертолеты, среди которых Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Впервые за четыре года в параде примет участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Затем в небе пролетят военно-транспортные Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160, четыре Ту-22М3. Имитацию дозаправки в воздухе продемонстрируют Ил-78 и Ту-95МС.

Первый раз за четыре года в воздушной части парада примут участие модернизированные истребители МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил. За ними будут следовать экипажи Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34, оперативно-тактическая авиация пройдет над главной площадью страны в "тактическом крыле". Завершится генеральная репетиция пролетом "кубинского бриллианта" в исполнении пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", а также шестеркой штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

В этом году не будут принимать участие истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57.