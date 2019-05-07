Артиллеристы ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе

В ходе репетиции артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе , провели генеральную репетицию салютных подразделений по подготовке к праздничному салюту в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе репетиции артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Артиллерийские батареи произведут залпы 9 мая в 22.00. Салют будет произведён из 12 единиц 76-мм орудий ЗиС-3 и салютной установки на базе автомобиля КамАЗ.

Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 сек, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих.