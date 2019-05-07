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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершит деловой заход в порт Лимассол 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабль пополнит запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в течение 8-9 мая совершит деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).
Корабль пополнит запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города.
Заход российского фрегата в иностранный порт пройдет в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.
Фрегат «Адмирал Григорович» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года.
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Армия , Войска , Оружие
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