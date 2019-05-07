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Артустановка «Катюша» возглавит парад 9 мая в Севастополе 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Фото: topwar.ru
Восстановленное в 2019 году военными специалистами артиллерийское орудие БМ-13, известное также как "Катюша", пройдет во главе колонны парада Победы в Севастополе 9 мая, передает корреспондент ТАСС с генеральной репетиции парада.
7 мая в историческом центре Севастополя прошла генеральная репетиция парада, ради чего было перекрыто автомобильное движение в этой части города. Военные отработали хронометраж и порядок проведения. По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ), всего в рамках репетиции парада прошли около 70 единиц техники. В состав механизированной колонны вошла боевая техника береговых войск и армейского корпуса ЧФ, образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Кроме того, в колонне военной техники сразу за машинами командующего парадом прошли артустановка БМ-13, танки Т-34 и ИС-2, а также самоходная установка СУ-76. Эти машины использовались в боях на фронтах Великой Отечественной войны, а после несколько десятилетий стояли под открытым небом в мемориальном комплексе на Сапун-горе — в месте одного из ключевых боев за Севастополь.
Возглавила колонну техники "Катюша", которую в течение нескольких месяцев реставрировали специалисты Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и Черноморского флота.
"Катюшу" восстанавливали с января, разбирали полностью, а потом собирали, как конструктор. У нее все осталось оригинальное, кроме куска рамы, и двигатель, с которым она стояла на постаменте, и коробка… А вот для другой техники частично пришлось менять детали", — сообщил ТАСС военный, который на параде будет находиться за рулем БМ-13.
Он также рассказал, что понадобилось несколько тренировок, чтобы приспособиться к управлению автомобилем — это требует гораздо больше сил, чем с современной техникой. Но в общем, отметил собеседник, "ничего особенно сложного нет". "В детстве, конечно, и видел по телевизору, и слышал про "Катюшу". Сейчас есть гордость — когда мы ее собрали и завели, было непередаваемое состояние", — добавил он.
В пресс-службе ЧФ добавили, что всего к заключительному этапу подготовки парадов в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и региональном центре Республики Крым Симферополе привлечены 5 тыс. военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МЧС, кадетов и ребят из отрядов "Юнармии". Задействованы порядка 150 единиц военной техники.
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Армия , Войска , Оружие , МЧС , ИТАР-ТАСС , Севастополь
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