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Конвертопланы Osprey перелетели через Тихий океан 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Vernon Pugh, U.S. Navy/wikimedia.org
Конвертопланы Osprey перелетели через Тихий океан. Об этом заявили представители корпуса морской пехоты США. Четыре конвертоплана MV-22B второго мая успешно завершили транстихоокеанский рейс из японской Окинавы на базу морской пехоты в заливе Канеохе в Гавайах.
Перелет выполнили после учений Balikatan, сообщает портал Defence Blog. В статье говорится, что подобные полеты демонстрируют оперативность морской пехоты в данном регионе и надежность техники. MV-22B пролетели более 5300 морских миль и провели минимальные запланированные остановки для дозаправки и отдыха.
Корпус морской пехоты имеет несколько эскадрилий Osprey, размещенных в США и Японии. Они могут оперативно перемещаться на большие расстояния и при необходимости объединяться. Две эскадрильи MV-22 дислоцированы на аэродроме морской пехоты в заливе Канеохе на Гавайах, еще две — на аэродроме морской пехоты Футенма в Японии.
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Армия , Оружие , Окинава , США
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