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Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Twitter
В США на полигоне White Sands ("Белые пески") состоялись испытания прототипа лазерного оружия. Испытуемая установка поразила несколько ракет.
Как сообщают РИА Новости, тестирование боевого лазера прошло 23 апреля, но известно об этом стало недавно. Лазерный комплекс планируют принять на вооружение во второй половине 2020 годов. Новое оружие будет обеспечивать безопасность американских истребителей, а также перехватывать ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".
Отметим, что в октябре 2017 года американская компания Raytheon продемонстрировала действие мобильного лазерного комплекса HELWS-MRZR. В ходе испытаний, которые были записаны на видео, прибор невидимым лазерным лучом подбил квадрокоптер, висевший в воздухе на высоте около двух метров.
Испытания с лазерами также проводит компания Lockheed Martin. Боевая система под названием ATHENA также была опробована в борьбе с беспилотниками.
Впрочем, по мнению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, американские разработки боевых лазеров отстают от российского "Пересвета". Военачальник сказал, что американские инженеры также создали образцы лазерного оружия, которое может поражать легкобронированную технику и живую силу, однако разработки российских ученых их превосходят. Он также подчеркнул, что российские ученые обладают преимуществом перед коллегами из США.
"Ребята в наших ядерных центрах имеют определенный гандикап в этом направлении", — сказал Юрий Борисов.
В декабре прошлого года лазеры "Пересвет" заступили на боевое дежурство. Комплексы выполняют задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Применение лазерного луча гораздо экономичнее применения стандартных противоракет, а точность поражения выше.
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Комментарии
Армия , Оружие , Юрий Борисов , США
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