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«Торнадо-С» получит снаряды большей дальности и точности с новыми боевыми частями 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) разрабатывает новые боеприпасы повышенной дальности и точности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Они получат новые боевые части, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.
"В настоящее время ведутся работы по дальнейшему совершенствованию боеприпасов РСЗО "Торнадо-С". Планируется не только повысить дальность и точность стрельбы, но и расширить круг задач, которые решают боеприпасы данной системы, за счет создания снарядов с новыми типами боевых частей", — сказал Лепин.
По его словам, аналогичные работы по дальнейшему совершенствованию идут и над 122-миллиметровой реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г".
Лепин отметил, что благодаря своим высоким характеристикам РСЗО нового поколения "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" имеют хорошие экспортные перспективы.
"Мы планируем работать в данном направлении", — сказал в заключение собеседник агентства.
РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" предназначены для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов. Они прошли государственные испытания в 2014 и 2015 годах и должны заменить системы "Град" и "Смерч" соответственно. В отличие от ранее разработанных систем РСЗО семейства "Торнадо" они оснащены автоматизированной системой управления огнем, что позволяет осуществлять топопривязку и ориентирование на местности, а также наведение в автономном режиме — это существенно увеличивает скорость нанесения удара.
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Армия , Оружие , Техмаш , Ростех , ИТАР-ТАСС
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