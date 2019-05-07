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В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военнослужащие обстреляли автобус с рабочей сменой Донецкой фильтровальной станции.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Сегодня в 9.17 (совпадает с мск) под гранатометный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н20 в направлении станции», — заявил он.
В представительстве добавили, что пострадавших нет.
Отмечается, что также был обстрелян район Васильевской насосной станции.
Ранее ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , РИА Новости
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