В ДНР призвали Запад осудить обстрелы силовиками объектов водоснабжения

ДОНЕЦК , 7 мая — РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов призвал страны Запада и международные организации осудить обстрелы районов насосной и фильтровальной станций в Донбассе со стороны украинских силовиков.

Во вторник в ДНР заявили, что украинские силовики открыли огонь из гранатометов по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, огонь велся по территории насосной станции в селе Васильевка, которая обеспечивает водой почти 2 миллиона жителей Донбасса.

"Очень бы хотелось все-таки услышать решительное осуждение украинской стороны руководством западных стран и межударных организаций. К сожалению, все эти преступления украинские боевики совершают с их молчаливого согласия. Безнаказанность развязывает руки украинским бандитам и подталкивает их на новые преступления", — заявил журналистам Безсонов.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта она неоднократно останавливала работу из-за обстрелов.