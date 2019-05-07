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В ДНР призвали Запад осудить обстрелы силовиками объектов водоснабжения 

РИА Новости + ещё 7 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов призвал страны Запада и международные организации осудить обстрелы районов насосной и фильтровальной станций в Донбассе со стороны украинских силовиков.
Во вторник в ДНР заявили, что украинские силовики открыли огонь из гранатометов по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, огонь велся по территории насосной станции в селе Васильевка, которая обеспечивает водой почти 2 миллиона жителей Донбасса.
"Очень бы хотелось все-таки услышать решительное осуждение украинской стороны руководством западных стран и межударных организаций. К сожалению, все эти преступления украинские боевики совершают с их молчаливого согласия. Безнаказанность развязывает руки украинским бандитам и подталкивает их на новые преступления", — заявил журналистам Безсонов.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта она неоднократно останавливала работу из-за обстрелов.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , РИА Новости , Донецк
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