Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае раскритиковали действия кораблей США в Южно-Китайском море 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Действия американских кораблей в Южно-Китайском море являются грубым нарушением суверенитета Китая, подрывают мир и стабильность в регионе, Пекин выражает протест и крайнее недовольство в связи с этим, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что два корабля американских военно-морских сил прошли в непосредственной близости от спорных островов Спратли (Наньша— кит.) в Южно-Китайском море. По данным агентства, эсминцы Preble и Chung-Hoon прошли в 12 милях от рифов Гавен (Наньсюн — кит.) и Джонсон (Чигуа) архипелага Спратли в рамках операции по обеспечению свободы навигации. По словам Гэн Шуана, 6 мая американские корабли без разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию рифов Наньсюн и Чигуа китайских островов Наньша. ВМС КНР в соответствии с законом провели проверку "свой — чужой" и сделали предупреждение американских кораблям покинуть зону.
"Действия американских кораблей являются грубым нарушением суверенитета Китая, подрывом мира, безопасности и порядка в соответствующих водах. Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство и решительный протест", — заявил китайский дипломат.
Он призвал США немедленно прекратить провокационные действия, уважать суверенитет и интересы безопасности Китая, а также усилия стран региона, направленные на обеспечение мира и стабильности.
Гэн Шуан добавил, что китайская сторона оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и государственной безопасности.
Ранее представитель Седьмого флота ВМС США Клэй Досс заявил, что подобный "невинный проход" был направлен на то, чтобы "оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом". Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. За последние два года произошел целый ряд инцидентов и с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Последние новости
Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево Очевидец рассказал, как спасали людей из самолета в Шереметьево Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
Комментарии
Армия , Войска , МИД , Reuters , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево139
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево150
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ68
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ103
«Только благодаря им остался жив»120
Видео
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение