В Китае раскритиковали действия кораблей США в Южно-Китайском море

Действия американских кораблей в Южно-Китайском море являются грубым нарушением суверенитета Китая , подрывают мир и стабильность в регионе, Пекин выражает протест и крайнее недовольство в связи с этим, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что два корабля американских военно-морских сил прошли в непосредственной близости от спорных островов Спратли (Наньша— кит.) в Южно-Китайском море. По данным агентства, эсминцы Preble и Chung-Hoon прошли в 12 милях от рифов Гавен (Наньсюн — кит.) и Джонсон (Чигуа) архипелага Спратли в рамках операции по обеспечению свободы навигации. По словам Гэн Шуана, 6 мая американские корабли без разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию рифов Наньсюн и Чигуа китайских островов Наньша. ВМС КНР в соответствии с законом провели проверку "свой — чужой" и сделали предупреждение американских кораблям покинуть зону.

"Действия американских кораблей являются грубым нарушением суверенитета Китая, подрывом мира, безопасности и порядка в соответствующих водах. Китайская сторона выражает в связи с этим крайнее недовольство и решительный протест", — заявил китайский дипломат.

Он призвал США немедленно прекратить провокационные действия, уважать суверенитет и интересы безопасности Китая, а также усилия стран региона, направленные на обеспечение мира и стабильности.

Гэн Шуан добавил, что китайская сторона оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и государственной безопасности.

Ранее представитель Седьмого флота ВМС США Клэй Досс заявил, что подобный "невинный проход" был направлен на то, чтобы "оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом". Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. За последние два года произошел целый ряд инцидентов и с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.