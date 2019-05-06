При этом Болтон отметил, что Вашингтон не исключает «бескомпромиссный ответ с точки зрения силы» на любые покушения интересов США.
США намерены направить ударную группу Военно-морских сил (ВМС) во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, а также тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Северная Африка, в виде сигнала для властей Ирана.
Как уточняется в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, Вашингтон не исключает «бескомпромиссный ответ с точки зрения силы» на любые покушения интересов Соединенных Штатов.
При этом Болтон подчеркнул, что США не ищут войны с исламской республикой.
«Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана», — цитирует его пресс-служба Белого дома.
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман назвал авианосную группировку американского флота, развернутую в Средиземном море, так называемым сигналом для Москвы.