Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил масштабные учения сил НАТО «Весенний шторм». В 2019 году маневры прошли в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, последний из которых граничит с Россией

По словам политика, в учениях приняли участие 9 300 человек из 17 стран. Кроме эстонских призывников, военных, резервистов и ополченцев к «Весеннему шторму» присоединились военнослужащие Североатлантического альянса, размещённые в Тапа, а также представители Британии, Латвии, Канады, Бельгии, Польши, Литвы и Германии.

Ратас отметил, что ежегодные полномасштабные маневры дают возможность для практики различным родам войск. Успех учений, по словам премьера, демонстрирует готовность стран-участниц проводит масштабные операции.

Политик в своём Facebook поблагодарил всех участников «Весеннего шторма», а также помогающие в их проведении организации.

Ранее News.ru писал, что НАТО назначил учения Crisis Management Exercise (CMX-19) на 9 мая. Организаторы учений впервые в сценарии военного мероприятия предусмотрели применение силы со стороны военного блока. Удар будет отрабатываться по крупной стране, располагающей ядерным оружием, однако её название не сообщается.