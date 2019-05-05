Западная пресса признала превосходство России в электронной войне

Западная пресса признала превосходство России в электронной войне. Западные эксперты сошлись во мнении, что Россия значительно обошла конкурентов в создании электронных средств ведения войны.

Французская Le Monde сообщает, что РФ способна создавать серьезные помехи в работе GPS для того, чтобы защитить свои базы, командные пункты и другие стратегические объекты. Кроме того, она успешно препятствует противнику в сборе разведданных.

Сейчас Соединенные Штаты ведут активный набор специалистов, которые помогли бы им достичь успеха в электронной войне. Однако эксперты полагают, что Россию, которая в этой области уже демонстрирует хорошие результаты, будет трудно догнать. Парадоксально, но странам — членам НАТО в отдельных случаях приходится пользоваться системой «Глонасс», поскольку GPS работает с помехами.

«На данный момент Китай и Россия — единственные силы в сфере киберэлектронной войны, которые обладают полным арсеналом средств, способных оказать влияние на электромагнитное поле на всех уровнях, в том числе космическом», — цитирует Le Monde одного из специалистов в этой сфере.

Не так давно сами американцы обнаружили, что возможности РФ в создании помех для сигнала GPS значительно шире, чем они предполагали. Российские разработки помогают защищать стратегические объекты. Так, размещенная в Геленджике система прикрывает порт в Новороссийске. Подобный «купол» располагается и над военной базой РФ в сирийском Хмеймиме. Помимо этого, такие средства позволяют сохранять в секрете передвижение первых лиц России, приводит информацию французского издания портал «ПолитЭксперт».

Ранее «Профиль» писал, что Китай активно работает над разработкой своей навигационной системы Beidou. Сейчас она нацелена только на азиатский регион, но планирует к 2020 году стать третьей глобальной системой, наряду с GPS и «Глонасс».