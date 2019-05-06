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Франция осудила ракетные учения КНДР 

News.ru + ещё 14 28 минут назад
Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Франции выступили с осуждением ракетных пусков, осуществленных КНДР. Представитель французского МИДа призвал Пхеньян возобновить диалог по вопросу денуклеаризации с США, а также воздержаться от дальнейших провокаций.
Париж считает, что властям КНДР необходимо как можно скорее приступить к процессу полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В МИД Франции подчеркнули, что это условие прочного мира в регионе.
При этом дипломаты отметили, что санкции Совета Безопасности ООН должны полностью и эффективно выполняться до тех пор, пока денуклеаризация Корейского полуострова не будет достигнута, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео считает, что проведённые в Северной Корее ракетные учения не представляли угрозы для США, Японии или Республики Корея. Пхеньян во время стрельб использовал дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
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Армия , Войска , санкций КНДР , МИД , Совбез ООН , РИА Новости , КНДР , США
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